«Поки що з моменту обрання Володимира Зеленського на найвищу посаду в країні, все йде за московським планом», — Портніков

Переслідування проукраїнських ЗМІ є передусім вигідним країні-агресору. Про це 9 листопада 2019 року заявивши відомий український журналіст, публіцист і громадський діяч Віталій Портніков в ефірі програми «Суботній політклуб».

« …Ви таким чином перетворюєте власних співвітчизників на таку саму дикунську зграю, на яку перетворилися вже в путінські годину росіяни. І це треба прямо сказати. Це процес перетворення українських громадян на негромадян, на підданих. Тому що кожен закритий канал, кожен журналіст, який змовчить, кожен факт, який він приховає, це шлях до повної і остаточної дегенерації українського суспільства й на перетворення нашої країни на жалюгідну і мерзенну карикатуру на путінську Росію», – сказавши він.

Разом з тим, як зазначив Портніков, «в умовах війни ми мали б розробити чіткі правила поведінки в медіаефірі». Зокрема, він навів приклади телеканалів 112 та NewsOne, редакційну політику яких визначає «намагання пояснити, що Росія нам не ворог і що війна це якесь прикре непорозуміння».

«Я розумію, що ми не можемо бути ідеальною країною з точки зору свободи слова саме тому що ми знаходимося у війні. Але це теж має бути наш критерій у визначенні того, що відбувається у нашому медіаринку. Якщо ми будемо боротися з тімі ЗМІ, які підтримують українську позицію, і будемо залишати вільні руки тим, хто по суті є російськими агентами впливу в нашій країні, то я хочу Вас переконати, що від цієї країни залишиться половина. Швидше ніж Ви це думаєте. Тому що в Кремлі не забули про свої плани побудови на нашій землі «Новоросії», кордони якої чітко визначено в «кримській» промові президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна. Там написано і прочитано з трибуни в Кремлі, які області мають увійти в «Новоросію».

Якщо Ви думаєте, що хтось цей план у Москві забув, Ви помиляєтеся. Там просто чекають слушного моменту. А який це слушний момент? Ми знаємо який – дестабілізація ситуації в Україні, розкол між самим українцями, боротьба між українською владою і українським суспільством, готовність української влади до капітуляції і неготовність українського суспільства до капітуляції, боротьба з тімі засобами масової інформації, які не підтримують капітуляцію, і спокійне ставлення до тих, які підтримують», – пояснивши Портников.

«Поки що з моменту обрання Володимира Зеленського на найвищу посаду в країні, все йде за московським планом. Альо це не московський план, який має призвести до світу в нашій країні. Ні. Це план війни і окупації. І величезна кількість людей, які думали, що нинішня ситуація призведе до світу, скоро опиняться в зоні нових воєнних дій. Будуть бігти сюди до Києва, якщо ще мости не підірвуть. Я не хочу бути людиною, яка прогнозує якісь жаливі речі, альо 2013 року ніхто не вірив, що росіяни ввійдуть в Крим і вже точно не вірив, що вони таке влаштують на Донбасі. Все може ще бути. Нічого ще не закінчилося. Гра ще не закінчена. Гра закінчиться тільки тоді, коли росіяни чітко зрозуміють, що їм Україна не по зубах. Зараз, якщо я був би на місці Путіна, я, чесно кажучи, вважав би що по зубах», – заявив журналіст.