Не тільки загоряння SkyUp в Єгипті: інші авіакатастрофи з літаками Boeing 737-800

Літаки Boeing 737-800, один з яких, що належить авіакомпанії SkyUp, загорівся в Єгипті, відзначилися і рядом інших авіакатастроф.

Нагадаємо, вранці 9 листопада в аеропорту Шарм-ель-Шейха у Boeing 737-800, який прибув із Запоріжжя, загорілися шасі. Ніхто не постраждав, але інцидент підняв великий суспільний резонанс.

Дивіться відео з місця подій:

SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes заподіяння flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ

— JACDEC (@JacdecNew) November 9, 2019

Виявилося, це далеко не єдиний інцидент з цими літаками.

У 2009 році літак цієї моделі від Turkish Airlines летів зі Стамбула, через помилки персоналу і відмови в роботі обладнання розбився в Амстердамі, загинуло дев’ять осіб, ще майже сотня постраждали.

На початку 2010 року літак Ethiopian Airlines летів з Лівану і впав у Середземне море. На борту було 90 осіб. За однією версією, причиною стали втомлені пілоти, з іншого, — спочатку був вибух.

Через кілька місяців після цього літак Air India Express при посадці в Індії вилетів за межі смуги і згорів, врятувалися тільки вісім чоловік з 166.

У 2016 році Boeing 737-800 компанії Flydubai розбився в Ростові-на-Дону при приземленні, загинули 62 людини на борту.