В Одесі розшукують неповнолітніх вихованців дитячого закладу

Одесі розшукують шістьох неповнолітніх вихованці дитячого закладу.

Про це повідомили пресслужбіГУНП Одеської області.

Київським відділом поліції в Одесі розшукуються Максим Разін 2008 року народження, Євгенія Степанюк, 2003 року народження, Карина Орленко, 2006 року народження, Ганна Стельмах, 2003 року народження, Максим Соколаш, 2004 року народження, Данила Разін, 2005 року народження.

Зазначається, що Ганна Стельмах на зріст 165-170 см, худорлява, волосся довге світле, очі блакитні.

Максим Соколаш на зріст 170-172 см, худорлявий, волосся світле кротке, очі блакитні.

Євгенія Степанюк на зріст 152 см, волосся темне нижче плечей, очі темні.

Карина Орленко на зріст 145-150 см, худорлява, волосся коротке темно-русяве, очі сірі.

Максиму Разіну на вигляд 11-12 років, волосся світло-русявого кольору, середньої статури.

Данилу Разіну на вигляд 14 років, худорлявий, волосся світле.