На Львівщині невідомий водій насмерть збив пенсіонерку та втік

У Львівській області невстановлений водій насмерть збив 79-річну пенсіонерку та втік.

Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію пресслужби ГУНП Львівської області.

“Попередньо встановлено, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода — 79-річну мешканку одного з сіл району, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події”, — повідомили у пресслужбі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП або володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102.