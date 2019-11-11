У Франції в житловому будинку виявили зброю і 700 кг кокаїну

У Франції поліція вилучила у наркокур’єрів зброю і близько 700 кг кокаїну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Franceinfo.

Наркодилери зберігали наркотики в житловому приміщенні недалеко від порту в Гаврі. Також у них знайшли автомат Калашникова та набої до нього. За даною справою були затримані три людини.

Як повідомляється, кокаїн доставили з Бразилії.

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