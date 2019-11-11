Ева Лонгория восхищает стройной фигурой в обтягивающем наряде

Ева Лонгория смело надевает облегающие наряды, подчеркивая свою фигуру.

Ева Лонгория не скрывала, что во время беременности набрала лишний вес. Впрочем, уже скоро после родов она вернулась к физическим нагрузкам, наладила свое питание и сейчас актриса демонстрирует невероятные результаты. Кажется, что теперь ее фигура стала еще более стройной и подтянутой, чем до беременности и родов!

Неудивительно, что Ева каждый раз пытается подчеркнуть все прелести своего тела, часто выбирая для выходов облегающие наряды. Так случилось и на днях — в ее блоге появился снимок, на котором она запечатлена в желтом платье по фигуре. Только посмотрите, как она похорошела!

: Новости Ю