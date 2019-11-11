Президент Боливии заявил о своей отставке

Президент Боливии Эво Моралес сообщил о своей отставке.

Глава государства выступил с обращением, которое транслировалось в социальных сетях.

«Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам», — сказал Моралес.

Моралес подчеркнул, что «борьба» с его уходом с поста главы государства не заканчивается.

«Я хочу сказать вам, что борьба на этом не заканчивается. Угнетенные, бедные, социальные слои будут продолжать эту борьбу за равенство и мир. Важно сказать людям, что я как президент обязан добиваться этого умиротворения», — сказал он.

Ранее в этот же день об отставках заявили несколько министров, председатель Палаты депутатов парламента. По данным газеты El Deber, от своих мест в Многонациональной законодательной ассамблее также отказались несколько законодателей от правящей партии «Движение к социализму».

Также к отставке Моралеса призывал командующий боливийской армией Уильямс Калиман. Он заявил, что президенту следует уйти ради будущего страны.

В воскресенье Моралес объявил о проведении новых президентских выборов из-за массовых протестов в стране. Также глава государства пообещал, что обновит состав Верховного избирательного суда Боливии.

: ru.slovoidilo.ua