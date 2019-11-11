У США чоловіку підсипали марихуану в чай з McDonald`s

В американському місті Гілтон-Гед-Айленд, що у Південній Кароліні, чоловік звинуватив місцевий McDonald’s у тому, що співробітник додав до його солодкого чаю марихуану замість лимону. Про це повідомляє Fox News.

Як зазначається, 24-річний Пріріш Браун замовив у місцевому McDonald`s нагетси, подвійний чизбургер та солодкий чай з льодом і додатковим лимоном. Згодом, після куштування замовленої їжі чоловік побачив на дні склянки три пакетики з марихуаною та запанікував і повідомив про це своєму батькові.

За словами Брауна, співробітник закладу сприйняв фразу “додатковий лимон” за вуличну назву марихуани.

“Я ніколи в житті не куштував траву, тому одразу після того, як відпив чай, я став почуватися дивно, і смак цього напою був мені трохи незвичним та незнайомим”, – розповів чоловік.

Згодом у поліції за цим фактом було розпочато розслідування. На що у McDonald`s заявили, що головним пріоритетом компанії є безпека споживачів, а тому керівництво закладу співпрацюватиме з поліцію у цій справі.

: zik.ua

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