В США научились делать отличную водку из воздуха

Американская комапания Air Co нашла способ получать водку не из зерна, а из воздуха. Углерод + вода превращаются в этанол (C₂H₅OH) с помощью электричества, из получившегося спирта изготавливается водка премиального качества. Она уже продается в нескольких магазинах Нью-Йорка по цене $65 за 750мл.

Стаффорд Шихан, технический директор компании, поясняет, что при изготовлении водки используются принципы, схожие с фотосинтезом растений, только более эффективные. Аппарат помещается в комнате обычных размеров. Не нужно занимать огромные площади на посевные, тратить топливо на обработку земли, сбор и перевозку зерна, более того: производство очищает воздух, забирая из него углерод и возвращая кислород. На изготовление одной бутылки уходит около 0,2 куб. м углекислого газа из атмосферы, при производстве не требуются дрожжи, не нужны технологии перегонки и ферментации. Кроме того, оборудование Air Co. работает не на газе, а исключительно на солнечных батареях, расположенных на крыше завода.

Предприниматели утверждают, что благодаря уникальному производственному процессу их водку можно назвать одной из самых чистых в мире. Впоследствии они планируют заняться изготовлением парфюмерии и других популярных продуктов, для производства которых применяется этанол.

: rusjev.net