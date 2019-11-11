«України не було!» Соловйов влаштував зухвалий демарш в прямому ефірі

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов вибухнув імперськими фейками про те, що Україна нібито ніколи не мала державності і завжди була частиною Російської імперії.

Українофобський шабаш він влаштував в ефірі своєї передачі «Вечір з Володимиром Соловйовим» на телеканалі «Росія 1».

«Коли і скільки вони була незалежною країною? Тисячоліття? І де ви були незалежною країною тисячоліття? У складі кого? Як вона називалася?» – глузував Соловйов.

Коли йому відповіли, що саме на території сучасної України утворилася одна з найсильніших країн середньовіччя, Київська Русь, він знову вибухнув їдкими образами.

«Київ яке місто? Київ – мати міст чиїх? Росіян! Тому розслабтеся – України не було! Тому що Київ не батько українських міст, а мати міст росіян!» – огризнувся з усмішкою скандальний Соловйов.