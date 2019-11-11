Агент ФСБ Максим Криппа: казино Вулкан, Ростелеком і чорні справи під дахом терориста Малофєєва

Якийсь порномагнат і власник нелегальних гральних закладів в РФ і Україні Максим Криппа не раз ставав фігурантом розслідувань ЗМІ.

Причому, мільярдером аферистом цікавилися не тільки в СНД, але і на Заході. Криппа сколотив величезний статок на сайтах фэйковых знайомств, порнобізнесі та гэмблинге. Зв’язковий Кремля під крилом Самодопомоги Андрія Садового живе в Москві, Лондоні та Києві, доводячи просту аксіому — гроші не пахнуть. Якщо врахувати, що Максим Криппа розбагатів саме завдяки онлайн-казино і порно-бізнесу, то це зовсім не дивно.

У Росії, як і в Україні, онлайн-гемблінг офіційно заборонений. Але деякі провайдери ставляться до цього забороні вибірково. Один з них – «Ростелеком». Провайдер надає доступ до гемблінговим сайтів Вулкан, CasinoX і Joycasino, заборонених Роскомнаглядом. Щоправда, не до всіх. «Вулкани», відкриті з IP провайдера «Ростелеком» належать одній людині – українському бізнесменові, і кандидату в київраду від партії «Самопоміч» Максиму Криппе. Яким чином український підприємець зміг вплинути на російського інтернет-гіганта і обійти заборону Роскомнадзора?





ДВА МАКСА Криппа і Поляків

Максим Криппа довгий час займався гемблінговим бізнесом в Україні, з ним асоціюються IT-компанії EvoPlay і Clone Fish. Партнером Криппы по гральному бізнесу став американський бізнесмен з українськими коренями Max Polyakov,який заробив статок на дейтинге і еротичних веб-чатах в Дніпрі та Запоріжжі.

На початку 2010-х Поляків і Криппа вирішили розширити свої гемблинговые активи і відкрили спільний бізнес в сфері онлайн-казино. Офіс спільної компанії розташувався в столиці України – Києві.

Найбільш вдалим придбанням групи Криппа-Поляків стали торгові марки ігрових автоматів Вулкан і Vulkan. EvoPlay отримала ексклюзивні права на використання продукту під цими назвами у компанії Ritzio. Всі онлайн-казино, які раніше працювали під лейблом Вулкан, EvoPlay успішно закрила.

Коли EvoPlay розібрався з останніми конкурентами, які працювали під брендом «Вулкан», Криппа та Поляків почали власноруч розвивати гемблинговые ресурси під цим ім’ям.

Нові «Вулкани» стали з’являтися пачками. Кожен день запускається десяток аналогічних гемблинговых ресурсів з ідентичним дизайном і набором ігор. У більшості з них є програмні продукти компанії EvoPlay.

Власники бренду власноруч штампують сайти величезними обсягами без вказівки власників і даних про реєстрацію. Тим самим бізнесмени отримали можливість заробляти гроші на ринках, де онлайн-гемблінг заборонений. Ні Криппа, ні Поляків при цьому нічим не ризикують. Ні скарги, ні суди не можуть дотягнутися до справжніх власників і довести їх причетність до анонімних сайтів. Система працює, як голови гідри. При блокуванні одного сайту з’являється 10 клонів зі схожими адресами і однаковими шаблонами.

Відчувши успіх з Вулканами, Криппа і Поляків розширили діяльність, запустивши ще кілька масштабних проектів, в числі яких CasinoX і JoyCasino. Розвивалися ці проекти за рахунок агресивного маркетингу, який Поляків вже використовував при розкручуванні дейтинговых ресурсів. В результаті всі ми знаємо, що Бетмен розповідав Джокеру, як вирішити проблеми з доступом до JoyCasino в момент фінальної битви. Втім, не тільки Бетмен. Агресивна реклама спричинила за собою безліч мемов в інтернеті, що ще більше сприяло розвитку гемблинговых ресурсів Криппы та Полякова.

Фейковий список «Самодопомоги» від Максима Криппы

Паралельно з роботою над онлайн-казино Максим Криппа за підтримки Полякова вирішив прорватися у велику політику. Бізнесмен балотувався у Київраду від партії «Самопоміч». Вибори він програв, але встиг непогано заробити. Максим Криппа створив альтернативний список партії і почав продавати місця в цьому списку.

На «розлучення» повелися десятки українських бізнесменів. Коли афера розкрилася і запахло смаженим, Криппа поїхав у Росію і на деякий час зачаївся. Ось що про це говорили представники партії «Самопоміч», яка виявилася втягнутою у скандал:

«Ми з подивом дізналися про те, що Максим Криппа продавав місця на наступних виборах від імені об’єднання «Самопоміч». Найдивовижніше в цій історії факт повної відсутності адекватності у людей, які примудрилися заплатити внески за потрапляння в список на наступні парламентські вибори, який ще ніхто навіть не складав. Після того, як з партією зв’язалися представники правоохоронних органів, ми безуспішно намагаємося зв’язатися з колишнім членом нашої політичної сили М. Криппой».

Як скандал і справа про шахрайство вдалося зам’яти, залишається загадкою. Але незабаром після цього Криппа знову повернувся в Україну і продовжує безперешкодно займатися гемблінгом. Він був фігурантом кількох кримінальних справ, пов’язаних з ігорним бізнесом, але щоразу виходив сухим із води.

Не виключено, що Максим Криппа і Макс Поляків працювали і з іншими політичними проектами. Причому, не тільки в Україні. Про це свідчить безкарність IT-бізнесменів і величезні можливості, які, незважаючи на законодавчі заборони, стали доступні для тандему в сфері онлайн-гэмблинга в Україні, Росії та інших країнах.

Максим Криппа — CEO Малофєєва

Ні Криппа, ні Поляків самостійно з політикою ніколи не зв’язувалися. Політика, особливо в Україні, цікавить одного з ключових багаторічних партнерів Криппы – російського олігарха Костянтина Малофєєва.

Довгий час Максим Криппа працював у Малофєєва менеджером і просував його проекти в Україні. Саме Малофєєв допоміг своєму CEO частково обійти гемблинговые заборони в Російській Федерації. Онлайн-казино Максима Криппы і його тезки Полякова блокуються Роскомнаглядом, але знаходяться у вільному доступі «Ростелекома». Вплинути на Роскомнагляд складно навіть Малофееву. А ось з найбільшим інтернет-провайдером країни справи йдуть інакше.





З 2010-го по 2013-й рік Костянтин Малофєєв був найбільшим міноритарним акціонером компанії – йому належали 7,22% акцій Ростелекома. Олігарху вдалося поставити на чолі компанії свого менеджера Олександра Провоторова. Через нього Малофєєв міг вносити будь-які зміни до списку сайтів, що блокуються провайдером. Саме тоді Вулкани, CasinoX і JoyCasino Максима Криппы і Макса Полякова стали пропадати зі списку заблокованих сайтів. Ціною за допомогу олігарха стала частина компанії EvoPlay і певні послуги в політичній площині.

Судячи з того, що Вулкани і інші гемблинговые сайти Криппы-Полякова і зараз доступні в мережі провайдера Ростелеком, співпраця з російським олігархом успішно триває. Але яка ціна цього співробітництва сьогодні?

PS від SKELET-info: Деякі персонажі намагаються видалити цей матеріал з пошукової видачі Google, звертаючись в сервіс Lumen —

Вони звертаються зі скаргою на минулий матеріал: Максим Криппа, казино Вулкан і Ростелеком: агент Кремля під боком у Садового

Причому в ньому стоїть посилання на першоджерело: Максим Криппа, казино Вулкан і Ростелеком: агент Кремля під боком у Садового

І на сайті, який «скаржиться про порушення авторських прав» стоїть та ж посилання на першоджерело!

Загалом, хлопці намагаються таким кривим способом видалити згадування про себе з Інтернету. Ну що ж…. Самі нарвалися 😉

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