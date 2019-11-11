Запорожский ребёнок рискнул жизнью дабы не платить за проезд (видео)

Маленький “зайчик” не понимает, насколько большой может быть беда

Школьника младших классов заметили на бампере “Спринтера” на прошедших выходных. Мальчик держался за ручку двери, которая могла в любой момент открыться, учитывая само состояние маршруток в Запорожье.

На просьбу мужчин из соседнего авто слезть – мальчишка лишь ответил, что “доедет до остановки и слезет”.

Почему никто из водителей даже не попытался остановить “Спринтер” – остаётся большим вопросом, ведь ребёнок мог в любой момент оказаться на проезжей части, а на Соборном практически всегда активное движение.

: golos.zp.ua