Повінь – зміна системи

Menu
Close

Запорожский ребёнок рискнул жизнью дабы не платить за проезд (видео)

11.11.2019

Маленький “зайчик” не понимает, насколько большой может быть беда

Школьника младших классов заметили на бампере “Спринтера” на прошедших выходных. Мальчик держался за ручку двери, которая могла в любой момент открыться, учитывая само состояние маршруток в Запорожье.

На просьбу мужчин из соседнего авто слезть – мальчишка лишь ответил, что “доедет до остановки и слезет”.

Почему никто из водителей даже не попытался остановить “Спринтер” – остаётся большим вопросом, ведь ребёнок мог в любой момент оказаться на проезжей части, а на Соборном практически всегда активное движение.

: golos.zp.ua

Читайте також:   Джамала показала весенние фото с сыном
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *