Где расположен самый красивый лес мира?

В сети появились фото леса, который признан самым красивым в мире. Такой титул удалось получить бамбуковому лесу Сагано, расположен он в Японии.

Лес находится недалеко от города Киото и является природным памятником страны.

Все, кто посещал Сагано утверждают, что он не только необыкновенно красивый, но и целебный, обладает прекрасными успокаивающими, умиротворяющими свойствами. По обычаям, которые распространены в стране Восходящего Солнца бамбук защищает от злых духов, потому такие леса здесь очень популярны.

: atmwood.com.ua