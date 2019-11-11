Андрей Данилко решил отказаться от образа Верки Сердючки

Известный артист, композитор и продюсер Андрей Данилко, который поставил на паузу образ Верки Сердючки, рассказал, когда выйдет на сцену в этом образе.

Соответствующей информацией он поделился в интервью с изданием «Сегодня».

Уже в течение последних двух лет на официальном сайте Верки Сердючки сказано, что певица пока находится на каникулах.

Данилко лишь сделал исключение, выступая на Евровидении-2019. А Сердючка сейчас находится в творческом отпуске.

«Для того чтобы Сердючка вновь вернулась на сцену, мне необходимо самому по всему этому соскучится», — сообщил Данилко.

Артист жалуется на то, что многие не понимают его «Паузу». Дело в том, что он не может выходить на сцену пустым, уставшим и неинтересным.

Но не стоит все списывать на творческий кризис. Артист отметил, что у него уже есть определенное количество нового материала, но он пока не знает, как его преподнести.

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