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Українці можуть вимагати перерахунок з-за проблем з опаленням і гарячою водою: які є норми

11.11.2019

В той час, як Кабмін змінив механізм плати за житлово-комунальні послуги, споживачам важливо знати, як вони можуть заощадити і навіть в деяких випадках не платити за них.

Права споживачів передбачені законом про житлово-комунальні послуги, який вступив в силу в травні 2019. Про те, які умови повинні дотримуватися при наданні побутових послуг і як перевірити їх якість, розкажуть Українські Новини.

Яка температура повинна бути в квартирі

Температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) повинна становити 18 °C, у наріжних кімнатах 20 °C.

В яких випадках можливий перерахунок за послуги з централізованого опалення (ЦО)

  • якщо надання послуг з ЦО почалося пізніше встановленого терміну або опалювальний сезон достроково закінчився;
  • при наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк 12 годин на добу один раз на місяць;
  • у разі невідповідності фактичної температури в житлових приміщеннях нормативній

Температура в квартирі впливає на оплату

  • За кожний градус відхилення від +18 С до +12 С у житлових приміщеннях (у наріжних кімнатах — від 20° С до 14С) плата за опалення зменшується на 5% за кожен градус відхилення протягом усього строку відхилення (при допустимому строк відхилення — 12 годин на добу один раз на місяць.
  • При температурі в житлових приміщеннях нижче 12 С (у наріжних кімнатах — нижче 14 С) плата за централізоване опалення не стягується.

    • Температура гарячої води впливає на оплату

    • більше 50 °C плата стягується згідно з встановленими тарифами;
    • 45 — 49 °C плата зменшується на 10% за весь строк відхилення;
    • 40 — 44 °C плата зменшується на 30% за весь строк відхилення;
    • нижче 40 °C плата не справляється за весь строк відхилення.
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    Допустимий перерву в постачанні гарячої води або порушення його режиму допускається не більше 6 годин на добу при безперебійному водопостачанні та не більш як 30% загального часу постачання води за затвердженим режимом (не більше двох разів в місяць). При перевищенні допустимого перерви плата зменшується на 3,3% місячної плати за кожний день перевищення допустимого строку відхилення.

    У разі невідповідності температури опалення та гарячої води встановленим нормам споживачам необхідно написати заяву постачальнику. Українці можуть вимагати відновити належне обслуговування та зробити перерахунок розміру плати після замірів та складання акта.

     

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