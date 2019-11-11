Новий начальник Чорноморського порту відзначився низкою скандалів в АМПУ

Кабмін призначив уродженця Чорноморське Одеської області Олександра Попова виконуючим обов’язки директора ДП «Морський торговельний порт Чорноморськ».

Редакція 368.media з’ясувала, хто буде керувати Чорноморським портом.

Згідно офіційної біографії, Попов встиг попрацювати в компаніях «Мерск Україна», «Іллічівськзовніштранс», «Асстра» і «Трансарт», яким на даний момент володіє. Крім того, в 2015-2016 роках Попов очолював Миколаївський філіал АМПУ, в 2017 році став радником голови АМПУ з питань розвитку портів Придунайського регіону, а після до 2019 року працював начальником управління каналів та акваторій АМПУ.

Декларацію у зв’язку з призначенням на посаду Попов не подав. Однак його декларація, як начальника відділу каналів та акваторій АМПУ в реєстрі НАЗК є. Згідно з документом Попов володіє половиною квартири в Чорноморську, його батько і мати мають по квартирі в прилеглому до Черноморску селі Александоровка, а у матері ще дві ділянки землі в навколишніх селищах сумарною площею 38 соток.

Олександр Попов є засновником і кінцевим бенефіціаром ПП «Трансарт», проте ніяких доходів від підприємницької діяльності у декларації він не вказав. Більш того, його підприємство не заплатило більше 12 тис. гривень податків.

В якості доходів Попов вказав тільки майже 1,2 млн гривень зарплати і по 10 тис. гривень, які отримали в подарунок він і дружина. Що стосується авто, то Попов задекларував два належать дружині автомобіля Toyota (2006, 2010) вартістю 210 тис. гривень та 1,1 млн гривень відповідно, моделі не вказав. Сам він, відповідно до декларації, машини не має.

З грошових активів сім’я Попових вказала майже 46 тис. доларів і 130 тис. гривень готівкою. Крім того, Олександр Попов в 2018 році взяв кредит на 300 тис. гривень.

Що стосується перебування Олександра Попова на посаді Миколаївської філії АМПУ, то з цим періодом пов’язано кілька скандалів. На цій посаді чиновник протримався недовго —його призначили в серпні 2015 року, а звільнили вже в червні 2016-го.

За даними журналістів, їм були дуже незадоволені у Мінінфраструктури — Попов не досяг певного прогресу для підприємства, навпаки, стан інфраструктури порту погіршився. Крім того, за час перебування на посаді він зміг залучити лише близько 10 тис. гривень інвестицій.

Крім того, після звільнення Попова розкрився ще один скандал. Як виявилося, у 2014 році Миколаївська філія підписав п’ятирічний договір на суму 576 тис. гривень з місцевою компанією «Юг-Спецсервіс» про відкачування стічно-фекальних вод з суден закордонного плавання, які заходять в акваторію Миколаївського порту. За даним договором за 2014-2015 роки філія АМПУ перевів на рахунки фірми 389,7 тис. гривень, проте за фактом відкачані нечистоти машина АМПУ зливала в Бузький лиман. На це вказували еклоги, однак Попов повідомляв, що лиман забруднюють зливові стоки.