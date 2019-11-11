Франція ввела екологічний та кліматичне ПП

Франція прийняла закон про енергетику і кліматі, який встановлює екологічне та кліматичне надзвичайний стан.
Закон передбачає зменшення споживання викопного палива на 40% до 2030 року і закриття останніх вугільних електростанцій до 2022 року. Також зменшення сектора атомної енергетики на 50% до 2035 рік і активне розширення біогазової енергетики.
Також закон обмежує споживання енергії житловими приміщеннями. Воно не повинно перевищувати граничне значення 330 кіловат-годин первинної енергії на квадратний метр в рік.
Експрес-інформація по країні
Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Париж
Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца
Форма правління – Президентсько-парламентська республіка
Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)
Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – французька
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,888 (22-я в світі)
ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,
Андоррою
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», коли новини про довкілля стають занадто похмурими, люди відчувають психологічний розлад. Це може перешкодити діяльності по збереженню природи.
За матеріалами «Новий час»
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