У Болівії взяті під варту керівники Вищого виборчого суду

У Болівії правоохоронці взяли під варту голови Вищого виборчого суду (виборчкому) Болівії Марію Эухению Чоке та її заступника Антоніо Костаса, передає «Інтерфакс» з посиланням на місцевий телеканал Unitel.

Таке рішення було прийнято МВС країни у зв’язку з виявленими правопорушеннями, які були здійснені під час підрахунку результатів на виборах президента 20 жовтня.

Прокуратура країни веде розслідування за фактами фальсифікації документів, маніпуляції інформацією, приховування результатів, фальсифікацій і «потурання правлячим колам», зазначає телеканал. Також керівництво виборчкому підозрюють у невідповідності займаній посаді.

Напередодні про рішення змінити весь склад Вищого виборчого суду заявив Эво Моралес, тоді ще був президентом країни.

Нагадаємо, Ево Моралес 10 листопада пішов у відставку. Слідом за ним про відхід зі своїх постів заявили віце-президент Альваро Гарсія Линера, голова сенату Адріана Сальватьерре, голова палати депутатів Віктор Борда, а також багато міністри, чиновники і губернатори. Хвиля відставок все ще триває.