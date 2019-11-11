Із-за протестів в Гонконзі блоковано рух транспорту, чутна стрілянина

У понеділок Гонконг знову охоплений масовими протестами і страйками, які супроводжуються транспортним хаосом і сутичками з поліцією.

За даними радіо RTHK, з-за барикад, підпалів зламаних світлофорів заблоковано рух по цілій низці автотрас, також порушена робота метро.

Для розгону протестуючих поліція застосовує сльозогінний газ, а іноді пускає в хід зброю. Так, в районі Сай Хо Ван співробітник поліції вистрілив бойовими патронами в напав на нього 21-річного радикала в масці. Хлопця госпіталізували у важкому стані з пораненням живота.

Зазначається, що група демонстрантів у масках розкидала по проїжджій частині сміття з метою заблокувати рух транспорту.

Раніше озброєний ножем чоловік скоїв напад на члена місцевого законодавчого ради Юниуса Хван Хо, який виступив на боці влади КНР і розкритикував недавні антиурядові протести.