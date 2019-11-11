Окупанти Криму почали будувати нові СІЗО для неугодних українців

Окупаційна влада незаконно анексованого Криму мають намір побудувати на півострові ще два нових СІЗО, щоб у майбутньому збільшити кількість що знаходяться під вартою.

Про це в інтерв’ю «Крим.Реалії» заявив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. За його словами, на сьогоднішній день СІЗО в окупованому Сімферополі має гірші умови на всій території України.

«Поза сумнівами, позитивну або негативну оцінку в цій ситуації давати не можна, так як, з одного боку, мова йде про поліпшення умов, з іншого — це, можливо, буде використовуватися для збільшення кількості затриманих», — розповів правозахисник. Він переконаний, що в місті точно буде побудований один ізолятор з двома блоками на 1000 і 500 місць.

У загальній складності, в рамках проведеної державою-окупантом федеральної цільової програми «Розвиток кримінально-виконавчої системи (2018-2026 роки)» заплановано будівництво шести ізоляторів: двох на Далекому Сході, по одному в арктичній зоні і Північно-Кавказькому федеральному окрузі і два в аннексированном Криму. Про проблему переповнення СІЗО виникла в Криму стало відомо після його російської анексії. Єдиний слідчий ізолятор розташований в Сімферополі, і він переповнений.