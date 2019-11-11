НП з чоловіком на Центральному залізничному вокзалі у Києві: з’явилися деталі від копів

У Києві на Центральному залізничному вокзалі правоохоронці відмовили чоловіка від вчинення самогубства. Про це повідомляє пресслужба столичної патрульної поліції.

“Вчора ввечері до столичних правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідомий погрожує викинутись із приміщення на Центральному залізничному вокзалі. Одним із перших втрутився у ситуацію начальник сектору кадрового забезпечення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві Сергій Баланчук, який відразу почав вести з чоловіком перемовини”, – йдеться у повідомленні.

“Під час спілкування зі мною він розповів, що приїхав до столиці працювати. Через деякий час почав вживати наркотики, внаслідок чого покинув місце роботи і скоїв ряд злочинів”, – повідомив Баланчук.

Після півгодини перемовин чоловік погодився залишити колону. Зараз його життю нічого не загрожує, із ним спілкуються правоохоронці та встановлюють мотиви вчинку.

“Під час спілкування зі мною він розповів, що приїхав до столиці працювати. Через деякий час почав вживати наркотики, внаслідок чого покинув місце роботи і скоїв ряд злочинів”, – повідомив Баланчук.

Після півгодини перемовин чоловік погодився залишити колону. Зараз його життю нічого не загрожує, із ним спілкуються правоохоронці та встановлюють мотиви вчинку.