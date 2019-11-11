Одеські прикордонники затримали іноземця, який пропонував великий хабар

Прикордонники Одеського загону під час оформлення рейсу зі Стамбула відмовили у в’їзді чоловікові, який пред’явив фальшиві документи на ім’я громадянина Молдови.

Порушник вирішив задіяти “план Б” і запропонував прикордонникам хабар в розмірі 3500 доларів, повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби.

“Співробітники внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби задокументували факт надання неправомірної вигоди. Іноземця затримали і помістили в ізолятор тимчасового утримання до з’ясування особи порушника і притягнення його до відповідальності” , – йдеться в повідомленні.