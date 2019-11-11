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Инцидент в Египте: загорелся самолет из Украины (видео)

11.11.2019

Самолет загорелся при посадке в аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх.

В воскресенье, 10 ноября, шасси самолета, совершавшего рейс из Украины, загорелось при посадке в аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх.

Об этом сообщило в субботу Министерство гражданской авиации Египта.

По информации ведомства, «после приземления борта в результате утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья».

«Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта удалось справиться с пожаром, предотвратить распространение огня на другие части самолета и тем самым избежать катастрофы», — отмечается в заявлении ведомства.

Как отмечается, все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.

Согласно информации на сайте компании SkyUp, чартерный рейс PQ7153 вылетел из Запорожья ночью в 00:40 и приземлился в 04:34. Информации об инциденте на сайте пока нет.

: sud.ua

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