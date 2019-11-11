ЗМІ: Партнер адвоката Трампа передавав владі України вимогу США, пов’язане з Байденами

Партнер особистого адвоката президента США Джуліані Лев Парнас передавав українській владі вимогу оголосити про розслідування діяльності батька і сина Байденов.

Це відбувалося незадовго до інавгурації Володимира Зеленського, повідомляє NYT з посиланням на самого Парнаса.

Вимогою розпочати переслідування Байденов були обумовлені приїзд на церемонію вступу на посаду нового українського президента віце-президента США Майкла Пенси і подальше надання країні військової допомоги.

Однак крім Парнасу ніхто з причетних до тих подій факту шантажу не підтверджує. Так, бізнес-партнер Парнасу Ігор Фруман відкрито називає відповідну інформацію брехнею. Заперечує факт дачі вказівок Парнасу і Джуліані.

Раніше колишній посол США в Україні Марі Йованович заявила, що наполягала, щоб прохання Джуліані про розслідування надходили до українських чиновників виключно за офіційними каналами. 11 жовтня стало відомо, що її відсторонили від посади.

6 листопада стало відомо, що глава Державного департаменту США Майкл Помпео скасував візит до Києва.