Актор, який загинув у 1950-е, зіграє в новому фільмі

Джеймс Дін (на знімку вгорі — воскова фігура актора в музеї мадам Тюссо), поп-ікона 1950-х років, трагічно загинув в 1955 році. Вже після своєї смерті Дін, який прославився фільмами «На схід від раю» і «Бунтар без причини», отримав премію «Золотий Глобус» і двічі номінувався на «Оскар». А тепер, цілком ймовірно, посмертно зіграє ще одну роль.

Згенерований образ актора з’явиться на екранах у фільмі «В пошуках Джека» — адаптації роману Гарета Крокера про собак, які були кинуті у В’єтнамі в розпал бойових дій. Комп’ютерний Джеймс Дін виконає роль солдата Рогана, одного з другорядних персонажів.

За словами Антона Ернста, одного з режисерів «У пошуках Джека», ніхто з живих акторів не здатний втілити цей спосіб краще. «Ми всюди шукали ідеального виконавця, щоб зіграти Рогана, який проходить через складну еволюцію [по ходу сюжету]. Після місяців безрезультатного пошуку ми зупинилися на Діні», — пояснює Ернст.

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Права на використання образу загиблого актора були придбані у сім’ї Діна компанією Magic City Films. «Ми дуже пишаємося тим, що його сім’я підтримує нас і зробимо все можливе, щоб його спадщина, як однієї з найбільших кінозірок ніяк не постраждало», — запевняє Антон Ернст шанувальників Джеймса Діна.

Зйомки «У пошуках Джека» почнуться в листопаді. Вихід фільму на екрани запланований на 2020 рік. Всі інші ролі виконають живі актори. Творці «У пошуках Джека» впевнені, що технологія CGI, яку використовують для пожвавлення Діна на екрані, незабаром може бути «випробувана» і на інших відомих постатей. «Це відкриває абсолютно нові можливості для багатьох наших клієнтів, які більше не з нами», — говорить Марк Розлер, генеральний директор компанії CMG Worldwide, яка представляє інтереси сім’ї Джеймса Діна і багатьох інших нині покійних кінозірок.

Це не перший випадок, коли на екрані з’являються цифрові копії реальних людей. Наприклад, у фільмі «той, що Біжить по лезу 2049» «зіграла» омолодженою цифрова копія актриси Шон Янг, а в стрічці «Ізгой один» (2017 рік) — помер ще в 1994 році Пітер Кушинг і молода Керрі Фішер.

Можливість застосування таких технологій пожвавлення» не всім до душі. Зокрема, проти подібної практики виступила Зельда Уїльямс — дочка актора Робіна Вільямса, який скоїв суїцид у 2014 році, і Кріс Еванс, який грає роль Капітана Америки в екранізаціях коміксів Marvel.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», технології все частіше витісняють реальних людей з самих різних сфер діяльності, в тому числі і з акторської професії. Наприклад, нещодавно вчені заявили, що штучний інтелект прочитає книжки голосами їх авторів.

За матеріалами Naked-science

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