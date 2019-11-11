Астрономи зафіксували рекордний термоядерний вибух в сузір’ї Стрілець

20 серпня астрономи зафіксували рекордну спалах рентгенівських променів, викликану термоядерним вибухом в сузір’ї Стрілець. За 20 секунд в результаті вибуху було випущено стільки енергії, скільки Сонце може провести за 10 днів.

Вибух стався на поверхні пульсара — швидко обертається нейтронної зірки з потужними магнітними полями. Цей пульсар, відомий як SAX J1808.4-3658 (скорочено J1808), розташований на відстані близько 11 тисяч світлових років від Землі. Згідно з даними НАСА, він обертається зі швидкістю 401 обіг в секунду.

Вибух зафіксували близько 10 годин вечора за допомогою телескопа NACER (NICER), встановленому на Міжнародній космічній станції.

За словами представників НАСА, це найяскравіша рентгенівська спалах, виявлена телескопом NICER з моменту його встановлення у 2013 році. Згідно з дослідженням, опублікованим в «The Astrophysical Journal Letters», вибух мав особливостями, які раніше не спостерігалися вченими.

Наприклад, астрономи виявили тимчасову паузу в збільшенні яскравості рентгенівського випромінювання. Після цієї паузи рентгенівські промені знову стали яскравішими. Чому саме це сталося — поки неясно.

Як повідомляв «Навколо світу Україна», галактика Феєрверк провела незвичайну рентгенівський спалах. За однією з версій, спалах міг згенерувати специфічний тип нейтронної зірки.

За матеріалами Newsweek

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