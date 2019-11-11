Держборг Білорусі поб’є рекорд. Чи варто цього боятися?

У майбутньому році держборг Білорусі зросте до рекордних 54,4 млрд рублів. Влада каже, що побоюватися цього не варто, так як по відношенню до ВВП ця сума не критична. Але є один суттєвий нюанс.

Фото: Олександра Квиткевич, TUT.BY

За рік держборг зросте на 11,5%

Проект бюджету на майбутній рік розглядалося на цьому тижні в палаті представників у ході нульового читання. Там з’ясувалися цікаві деталі, що стосуються майбутніх зобов’язань скарбниці. Міністерство фінансів очікує, що держборг (включаючи гарантований) до кінця цього року зросте до 48,8 млрд рублів, а в 2020-му досягне 54,4 млрд рублів.

«Державний борг на кінець майбутнього року складе 54,4 млрд рублів. Його зростання порівняно з 2019 роком обумовлений реалізацією низки капіталомістких проектів, у тому числі — будівництво АЕС, фінансуванням проектів біотехнологічної корпорації», — зазначив міністр фінансів Максим Єрмолович, виступаючи в Палаті представників.

При цьому влада вживає превентивні заходи для того, щоб держборг швидко не збільшувався.

«Ми великі комерційні проекти на державних підприємствах тепер не реалізуємо під гарантії уряду», — сказав прем’єр-міністр Сергій Румас, відповідаючи на питання БелаПАН під час спілкування з журналістами.

Білоруська влада вважає, що ситуація з динамікою держборгу керована, і побоюватися його розміру немає підстав. «Різкого зростання держборгу ми не плануємо», — підкреслив Румас, відповідаючи на питання про динаміку держборгу до 2025 року.

У свою чергу, міністр фінансів звернув увагу, що на 1 жовтня борг держави (сектора державного управління) становив 36% ВВП, а порогове значення цього показника (за методологією МВФ) — 50%, тобто запас для збільшення рівня держборгу ще є.

Разом з тим, обслуговувати і погашати навіть існуючий рівень держборгу державі непросто через великих сум, які потрібно спрямовувати на ці цілі.

На погашення державного боргу в майбутньому році належить спрямувати майже 6 млрд рублів. На обслуговування — ще близько 2,8 млрд рублів.

Важливий нюанс — більше 95% платежів за держборгом номіновано в іноземній валюті, тобто суттєва коригування валютного курсу може помітно вплинути на розмір внутрішніх і зовнішніх зобов’язань держави.

А адже вже зараз виплати за держборгом є досить серйозним тягарем для скарбниці: платежі з обслуговування держборгу становлять близько 11% від усіх видатків республіканського бюджету.

Держборг буде стійким. Якщо не виникне шоків

Держборг вважається стійким, якщо держава здатна його погашати та обслуговувати без перегляду умов запозичень.

Білоруські економісти вважають, що помітно знизити розмір держборгу в осяжній перспективі (найближчі п’ять років) не вийде.

«Можливостей для зниження рівня держборгу не видно, оскільки темпи економічного зростання залишаються низькими і не спостерігається передумов для їх прискорення. Тільки у випадку, якщо Росія надасть Білорусі значні нафтогазові бонуси, держборг може стійко знижуватися», — зазначив у коментарі для БелаПАН старший науковий співробітник Білоруського економічного дослідницько-освітнього центру (BEROC) Дмитро Крук.

Різке, некероване зростання державного боргу також не повинно статися, вважають експерти.

«Уряд зараз заявляє, що залучати зовнішні запозичення для фінансування комерційних проектів в традиційному держсекторі не має наміру. Попередній досвід показав, що така практика не є ефективною. Відповідно, передумов для різкого зростання держборгу поки не видно», — наголосила у коментарі для БелаПАН науковий директор Дослідницького центру ІПМ Ірина Точицька.

На думку експерта, одна з основних боргових проблем в середньостроковій перспективі може бути пов’язана з джерелами рефінансування держборгу. До речі, в 2020 році уряд має намір зайняти на зовнішньому ринку 1,35 млрд доларів, щоб здійснювати виплати за старими боргами. Передбачається, що ця задача буде вирішена за рахунок чергового випуску євробондів.

«Росія призупинила виділення кредитів Білорусі, а євробонди — досить дорогий інструмент. Постійно займати під 6% річних на тлі низьких темпів економічного зростання країна не може собі дозволити», — переконана Точицька.

Ще однією проблемою для стійкості держборгу можуть стати коливання валютного курсу.

«Стійкість білоруського державного боргу залежить від ситуації на валютному ринку. Оскільки наш держборг номінований в інвалюті, значна коригування валютного курсу, викликана, наприклад, зовнішніми шоками, може призвести до проблем з обслуговуванням і погашенням державного боргу», — вважає Крук.

Експерт нагадав, що МВФ неодноразово вказував у своїх звітах на цю проблему.

«Щоб знизити ризик її реалізації, поступово варто переводити валютний держборг в рублевий. Перші кроки на цьому шляху робляться, Банк розвитку став розміщувати гривневі євробонди, але бажано рух у цьому напрямку прискорити, щоб не мати боргових проблем у майбутньому», — резюмував Крук.

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