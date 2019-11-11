Американские ученые выгуляли роботов-собак в парке (видео)

Ученые с Массачусетского технологического института (MIT) испытали роботов-собак Mini Cheetah в парке, сообщается на YouTube-канале института.

На видео девять четвероногих роботов гуляют по парку, делают синхронное сальто, а также играют в футбол.

Отмечается, что работающий в полуавтономном режиме Mini Cheetah управляется с беспроводного пульта, весит девять килограмм и способен развивать скорость до 8 км/ч. На роботах-собаках ученные оттачивают алгоритмы управления.

Следующая цель американцев – провести бега, в которых соревнующихся друг с другом Mini Cheetah будут управляться алгоритмами, написанными разными командами. Конечная цель инициативы – разработать робота для спасательных операций.

: tech.liga.net