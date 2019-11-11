Немов чорні лебеді: Міддлтон і Маркл вийшли разом у світ і вчинили справжню модну бійку (фото)

Возз’єднання королівської “четвірки” не обійшлося без сенсацій.

Уперше за довгий час королівська “четвірка” вийшла у світ разом. Так, герцоги Сассекські і герцоги Кембриджські залишили сімейні чвари за сімома замками і з’явилися на публіці. Монарші особи відвідали службу в Королівському Альберт-Холі. Однак не обійшлося без сенсацій.

Як зауважують зарубіжні ЗМІ, дружини принців влаштували справжню модну бійку. Обидві красуні нагадували присутнім граціозних чорних лебедів.

Для офіційного рауту Меган Маркл обрала чорну сукню із жаккарду з пояском на талії Erdem, туфлі-човники Aquazzura Deneuve Bow pointy toe і рубінові сережки у формі серця Jessica McCormack.

Майбутня королева Кейт Міддлтон зробила ставку на тісній темно-синій сукні, пов’язці Zara, клатчі Alexander McQueen і підборах Jimmy Choo. Крім того, вона позичила в Єлизавети ІІ сережки із перлів.

: lux.fm

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