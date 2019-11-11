Надя Дорофєєва раптово повернулася на “Танці з зірками” у новому амплуа

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва порадувала шанувальників новим фото в Instagram, і розповіла, що повернеться в “Танці з зірками”, та ще й не одна, а з колегою по сцені Позитивом. Схоже, група “Время и Стекло” стала гостями зоряного балкона танцювального шоу. На новому фото Надя зображена біля павільйону, де проходять репетиції, зйомки “Танців”.

Як видно, на прогулянку Дорофєєва вийшла в шкіряних лосинах і чорному светрі, поверх якого накинула бежеве пальто майже до п’ят. На її ногах масивні білосніжні кросівки, Надя відображена під час ходьби. Її волосся зібране в недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж, вона весело регоче, дивлячись у камеру. У підписі до фото співачка написала: “Вже завтра ми з @positiff на @tanci1plus1”. Шанувальники в захваті від нового фото Наді, а ще більше від того, що вона знову буде на шоу “Танці з зірками”.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 9 Лис 2019 р. о 7:20 PST

: znaj.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.