І цій владі ЗМІ заважають

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця 2019 року розробити і внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні.

Про це йдеться в указі президента №837/2019, оприлюднений на сайті глави держави.

До 31 грудня 2019 року Кабінетові міністрів доручено розробити та внести на розгляд уряду законопроект щодо врегулювання діяльності медіа в Україні. У документі має бути передбачено положення про вимоги та стандарти новин». Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський поспішив заявити що уряд не збирається регулювати стандарти новин, а слова в указі президента про «вимогах і стандартах новин» нібито є термінологічним непорозумінням.

Навіщо у Зеленського хочуть регулювати роботу журналістів

Нейробіолог Колін Блейкмор в циклі лекцій на Бі-Бі-Сі під загальною назвою «Механіка розуму» сорок з гаком років тому сформулював: «Мрія кожного лідера – тирана або доброго пророка – упорядкувати поведінку свого народу». Як діяли для досягнення зазначеної мети «добрі пророки», сказати важко (так само як і про те, чи були такі взагалі). Але з тиранами самого різного калібру все виглядає простіше: вони всі хочуть упорядкувати медійний простір. І таким чином посадити суспільство на інформаційну дієту. Зрозуміло, заради його ж, суспільства, користі. На поточному тижні стало зрозуміло, що цей вірус прилетів в Україну. Відразу в чотирьох іпостасях, пише журнал Фокус.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань свободи слова та захисту журналістів. Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко – нардеп від «Слуги народу» і екс-гендиректор «1+1» — висловився за введення санкцій проти збиткових ЗМІ. Колишній медіаменеджер, нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв розповів про планах передбачити кримінальну відповідальність для журналістів у новому законі про ЗМІ. А міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський підтримав Потураєва, запропонувавши посилити відповідальність журналістів за неправдиву або маніпулятивну інформацію», аж до кримінальної. Будь це все розмазане по часу, ефект був би менш шокуючим. Але чотири снаряди, всупереч прикметами, потрапили в одну воронку. І тепер немає ніякої можливості говорити про випадковість чи збіг. Схоже, влада планує зачистку медійного поля. Тобто готується наступати на граблі, які навіть в авторитарній Росії відчутно б’ють любителів такої гімнастики держаком по лобі.

Те, що в указі, підписаному Зеленським, містяться зворушливі слова про свободу слова та захист журналістів, може, звичайно, ввести в оману, але не надовго. По-перше, коли це і кого рятували подібного роду органи? Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року. А за п’ять місяців до того Петро Порошенко видав свій указ про створення Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова. По-друге, вже на установчих зборах з обрання членів нової Ради представник Офісу Президента Максим Кречетов сказав не тільки про «саморегуляції журналістів» і виробленні сучасного поняття «свободи слова», але і про необхідність введення «національної прес-карти». Ну, щоб відокремити ягнят журналістики від козлищ-самозванців, які псують стадо і руйнують високі стандарти. При цьому, як зазначив відразу після зазначеного зборів Сергій Щербина, в аудиторії прозвучали апеляції до досвіду Туреччини, де така карта існує. Що у главреда «РБК Україна» викликало отруйну іронію: «Дуже хочеться запитати про досвід Саудівської Аравії. Там, як ми знаємо, теж багато чого є».

За якісь провини журналісту можуть не дати національної прес-карти або позбавити її, поки неясно. Зате ясно, що там, де критерії не вироблені або розпливчасті, зловживання – правило, а не виняток. І навряд чи варто сумніватися, що в ідеологічних зябрах прес-карти почнуть в достатку застрявати всі, хто здасться для влади «незручними». І це вже не будуть якісь разові випадки, як, скажімо, інцидент з журналістом «Радіо Свобода» Сергієм Андрушко, якого не допустила до тіла Андрія Богдана прес-секретар Зеленського Юлія Мендель. У цьому випадку Володимир Олександрович заявив, що він «жива людина» та «дівчинку» він буде захищати. Після введення в ужиток прес-карти на сторожі вищих ешелонів влади буде стояти відпрацьована система фільтрів. І з’явиться додаткова можливість використовувати «маніпуляцію громадською думкою», про яку говорив пан Бородянський, як відповідне і карающее клеймо.

Сам міністр визнає, що межа між свободою слова і маніпуляцією тонка». Якщо так, то незрозуміло, як ті, хто покликаний вершити суд над «маніпуляторами», стануть визначати ступінь їх провини. Як гаруспики у Стародавньому Римі – по нутрощах тварин? Або як член Верховного Суду США Поттер Стюарт, який увійшов в історію в 1964 році, коли заявив, що не може «дати чітке визначення» порнографії, але точно визначає її, коли бачить.

Правда, є побоювання, що в нашому випадку все буде з точністю до навпаки. Який-небудь «відданий справі» юрист підніметься і скаже: я не можу точно визначити, що таке маніпуляція, але ось те, що перед нами, — саме вона і є. І журналісту після цього – куди? Правильно, з речами на вихід!

Маніпулюють працівники українських мас-медіа сьогодні? Скільки завгодно! Але у випадку з ініціативою, про яку говорив міністр культури, лікування може виявитися куди гірше самої хвороби. Якщо вже робити спробу позбутися недобросовісну журналістику в країні, то починати, мабуть, потрібно з більш очевидних речей. Наприклад, з неправдивої інформації. Збрехав – відповідай. Хоча і тут є нюанси.

Чому б, скажімо, в одному законі – якщо вже він так необхідний — не прописати відповідальність за це зло і для політиків. Врешті-решт, адже коли заходить розмова про кари небесних для журналістів, ми ж розуміє, що це все не для тієї категорії, яка працює у виданнях про полювання і риболовлю. Найбільше владу цікавить саме політична журналістика, яка за визначенням не існує без політиків. Якщо б сьогодні ці дві професії йшли в даному контексті разом, то цікаво було б поспостерігати за судовими розглядами за підсумками президентського «прес-марафону».

У ньому серед іншого був цікавий епізод, коли Володимир Зеленський висловив докір виданню «Новий час». Мовляв, воно належить громадянинові Чехії Томашу Фиале, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital. А активами цієї компанії в минулому володіло нібито оточення президента-втікача Віктора Януковича. Фіала на це відповів главі держави: «Смію Вас запевнити, що це неправда, і ні один актив не куплений у Януковича чи його оточення». Була інформація, вкинута в медійний простір паном президентом, неправдивою? Або маніпулятивною? І повинен нести за її недостовірність (якщо це дійсно так) якусь відповідальність?

Нарешті, про «третьому снаряді». Про анонсовану паном Ткаченко боротьбі зі збитковими ЗМІ. Тут уява вражає всі, але головним чином – краса аргументації. Голова профільного парламентського комітету не просто говорить про принцип так званого фінансового fair play — чесна гра: скільки заробляєш стільки витрачаєш. Він ще пов’язує його з редакційною незалежністю: «Україна — чи не єдина країна в Європі, де переважна більшість приватних ЗМІ є збитковими. Це, звичайно, створює підозра того, що власники впливають на журналістів».

Після цих слів як-то відразу хочеться запитати: “Олександр Владиславович, “1+1″ – збитковий канал?” І після паузи – соромливо й без особливої радості відіслати до розмови гендиректора з Ігорем Коломойським в липні 2014-го. Де останній вимагає розпочати «мочити» нардепа Олега Ляшка, який є, за словами співрозмовників, спецпроектом Сергія Льовочкіна. І що на це відповідає керівник беззбиткового ЗМІ? Він – після вишуканої лексики Ігоря Валерійовича – відповідає: «Добре, добре, не питання».

Це одне. А друге – є свої аргументи, чому деякі медіа, особливо невеликі, протягом трьох років (про які говорив пан Ткаченко), а то і більше, можуть так і не стати прибутковими. У центрі і на сході України ситуація така, що україномовні ЗМІ, щоб вижити, вимагають дотації. Про це говорить, наприклад, юрист Інституту масової інформації Алі Сафаров. Питання: чи потрібно їм рубати голову і приносити в жертву? Чи необхідно шукати для них якийсь компромісний шлях розвитку?

Непогано б отримати на це відповідь. І непогано б згадати, що зовсім недавно, перед другим туром президентських виборів (впору писати — «в інше життя»), Володимир Зеленський в інтерв’ю «РБК Україна» говорив: «чи Повинен уряд втручатися в засоби масової інформації, – ні, взагалі ні в якому разі». Як сказав би принц Гамлет: «І пари черевиків не зносив…» У своєму відеоблозі, опублікованому на Youtube-каналі «Зе!Президент» 7 листопада, Зеленський тепер каже: «Фейки, маніпуляції, інформаційна війна. Раніше це була війна з російськими засобами масової інформації, тепер це війна ще і всередині нашої країни». І додає, що, на його думку, деякі українські засоби масової інформації «не розуміють, що вони роблять».

Ну що сказати. Можливо. Але чи розуміють у самого глави держави: що вони творять? І до чого все це може призвести?

Юрій Божич, опубліковано у виданні Фокус