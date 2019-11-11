Переділ смотрящих: Чому СБУ прийшла до Столара і причому тут один Богдана і скандальний забудовник Вавриш

Київ — опорний пункт для будь-якої влади в Україні. Статус, розташування і колосальні ресурси зробили його об’єктом уваги різних груп впливу і кланів. Було б наївним вважати, що нова команда не спробує взяти столицю під свій контроль.

8 листопада СБУ нагрянула в бізнес-центр «Парус»: в офісі адвокатського об’єднання, яке представляє інтереси однієї з комерційних фірм, пройшов обшук. Правоохоронці розслідують кримінальну виробництво за фактом розтрати 800 млн грн при будівництві Великої Окружної дороги. За даними Української правди, у справі фігурує Вадим Столар — відомий смотрящий за столичними будівництвами.

За останні роки це перша проблема Столара з правоохоронними органами. Організувати її міг Андрій Богдан — в контексті нападок Офісу президента на КМДА це виглядає логічним. Богдану важливо мати в Києві свого людини, а значить Столар повинен піти.

Цим «своїм» стане один Богдана, скандальний забудовник Андрій Вавриш. Публічно його називають «куратором» від ОП в Києві. Неофіційно — новим смотрящим з великими апетитами на столичну землю і повним «карт-бланшем» від самого глави Офісу президента. На рахунку Ваврыша і пов’язаних з ним фірм безліч скандальних забудов. Він спробує монополізувати і «узаконити» цю нішу. Прикриваючись прізвищем Богдана, Вавриш вже зараз «заходить» у всі схеми і потоки КМДА, видавлюючи впливового Столара. Кримінальною справою і обшуком йому непрозоро натякнули: пора на вихід.

З 2010 до 2015 року Вавриш працював заступником директора департаменту містобудування та архітектури КМДА. Це підрозділ планує територію і забудову Києва, видає відповідні дозволи. В інтерв’ю «Радіо Свобода» він назвав п’ять років у департаменті «найкращими в житті» і тут же визнав, що в КМДА «всі обслуговують якісь бізнес-процеси, які вирішують власні справи». Наприклад, сам Вавриш теж без діла не сидів: він завів корисні знайомства, виділяв під забудову ділянки, які сам же потім і забудовував, лобіював інтереси близьких йому компаній. Наприклад, «Терра проджект» за його замовленням розробила близько 50 детальних планів території (ДПТ). Департамент Ваврыша викрили у систематичній незаконної видачі дозвільних документів. Він особисто погоджував самі скандальні проекти, включаючи забудову берега Дніпра.

На корупцію в департаменті і особисто на Ваврыша скаржилися власники Мафів і рекламщики, яким відмовлялися видавати і не продовжувати дозволи без відкатів. В результаті скандального чиновника все-таки звільнили, однак це не завадило йому зберегти вплив і на департамент, та на будівельний ринок. «Після того, як Вавриш був офіційно звільнений, він навіть не покидав свій кабінет в будівлі департаменту, продовжуючи давати вказівки по роботі номінального керівника цього відомства», — писала КиевВласть.

Станом на жовтень 2019 року, екс-чиновник фігурує в 8 перспективних кримінальних провадженнях. Однак дружба Ваврыша з Андрієм Богданом дає привід засумніватися в тому, що хоча б одна з них дійде до суду.

Тим часом будівельний бізнес Ваврыша буйно процвітає. З 2017 року він очолює SAGA Development. Девелоперську компанію в 2012 році заснував панамський офшор «Тревор Бізнес С. А». Як з’ясував The Babel, у Ваврыша є опціон на купівлю SAGA: після того, як він виконає його умови, зможе перереєструвати бізнес на себе. Починала компанія, як і всі, з пошуку інвестора. Хто дав гроші на перші проекти, Вавриш навідріз відмовляється говорити: посилається на «етику взаємовідносин». Зараз SAGA будує елітні житлові комплекси, в яких квартири стартують від 7 млн грн. Як говорив сам Вавриш, компанія сформувала пакет проектів на найближчі 4 роки. По всій видимості, в їх числі і новий Офіс президента на Європейській площі. Проект мінімум на 300 млн грн фірмі друга Богдана віддали без конкурсу.

Ще більше питань викликає забудова Рибальського острова. Як з’ясували журналісти, будучи заступник директора будівельного департаменту КМДА, Вавриш самому собі віддав острів під забудову. Через два тижні, екс-чиновник доручив все тієї ж фірми «Терра Проджект» розробити ДПТ Рибальського. «Відповідно, екс-чиновник, працюючи у профільному департаменті, через споріднені компанії фактично готував свою майбутню забудову», — писала Українська правда. Верховний суд визнав забудову законною, проігнорувавши той факт, що детальний план території не відповідає Генплану Києва. Позивач по справі заявив, що докази були сфальсифіковані.

Ще два скандальних РК — Нью-Йорк і Філадельфія — фірма Ваврыша зводить у центрі Києва, на земельних ділянках Генпрокуратури. Як стверджують журналісти «Схем», частина квартир в ЖК «Нью-Йорк» повинні були отримати співробітники ГПУ, але замість цього їм виділили 17 квартир на північній околиці Києва. За такою ж схемою будуть будувати РК Philadelphia Concept House. Він з’явиться на території заводу «Арсенал» у Печерському районі. У травні 2019 року КМДА змінила цільове призначення ділянки на житлову забудову і знову — всупереч Генплану.

Вавриш активно «освоює» і землі МВС. Як з’ясували «Наші гроші», компанії з орбіти Ваврыша і Богдана будують житловий комплекс «O2 Residence» на майже 30 га рекреаційної землі. На ділянках, призначених для «оздоровлення курсантів», зростуть 12 будинків, СПА, магазини і школа. Проект реалізує фірма «Резон». Всі три її власника тісно пов’язані з Ваврышем і Богданом: Ольга Клецко була задіяна в попередніх проектах SAGA, юрист і партнер Ваврыша Дмитро Овсій, Кирило Скурский, мікроавтобус якого не раз помічали в супроводі Богдана. Примітно: необхідні для початку забудови документи Академія МВС отримала від КМДА влітку 2015 року, як раз коли там працював Вавриш. Журналісти в такий збіг обставин не повірили: ймовірно, вже тоді чиновник готував черговий проект для своєї компанії.

Передбачуване подальший розвиток подій створює оптимальні умови для бізнес-імперії Ваврыша. По-перше, вплив його друга Богдана на Київ та і взагалі на всю вертикаль продовжить рости. По-друге, не за горами місцеві вибори, які можуть привести до КМДА давніх знайомих і партнерів, з якими Ваврышу буде легко домовитися. У такій компанії скандальний девелопер без праці і збереже статус «тіньового» господаря Києва, і безліч напівлегальних будмайданчиків.

Олег Бойко