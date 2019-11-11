Як будуть перевіряти одержувачів субсидій і кому можуть відмовити

Штрафи чинними законодавчими нормами не передбачено.

Видання «Новий час» розповідає у сьогоднішній статті про нововведення в системі субсидій в Україні.

1. Скільки споживачів отримають субсидії в цьому опалювальному сезоні?

Остаточної цифри поки немає, оскільки споживачі продовжують подавати заяви на оформлення субсидій. У минулому опалювальному сезоні допомогу отримувало близько 4 млн домогосподарств, у 70% з них є пенсіонери. Середній розмір субсидії становить 1,5 тис. грн на місяць. Істотної зміни кількості одержувачів у цьому році Міністерство соцполітики не прогнозує.

Більшість українців отримують соціальну допомогу грошима на банківську карту або через відділення Укрпошти, а потім самостійно розраховуються з постачальниками послуг. Якщо сума в платіжці менше, ніж розмір субсидії, то різницю можна залишити собі.

Субсидії на опалення у цьому сезоні Міністерство соцполітики налічує з 15 жовтня. Якщо ж споживачеві не подали тепло і в платіжці плата за нього не вказана, то соцдопомогу споживач може залишити собі. Нічого повертати не потрібно.

2. Уряд підвищив відсоток обов’язкового платежу за комуналку з 15% до 20%, яке сплачує кожне домогосподарство. Що це означає?

Поки нічого. Ці зміни набудуть чинності не відразу, а з 1 травня наступного року. Зараз держава не компенсує повністю всі витрати на житлово-комунальні послуги, частина доводиться оплачувати споживачам.

Сім’ї, у яких сумарний дохід перевищує два прожиткових мінімуму (4,014 грн), повинні платити за комунальні послуги 15% свого сумарного доходу. У основної маси одержувачів дохід менше двох прожиткових мінімумів, тому в минулому опалювальному сезоні середній відсоток оплати комуналки склав 9,8% від доходу.

З травня наступного року доведеться платити більше. Наприклад, якщо зараз пенсіонер з доходом в розмірі 2 тис. грн платить близько 8-9% свого доходу за комунальні послуги, то після 1 травня повинен буде платити 10%.

Домогосподарства з великим доходом зобов’язані будуть спрямовувати не 15%, а 20% від загального доходу на комунальні послуги.

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3. Як перевіряють тих, хто оформив субсидію?

Правила перевірки отримувача субсидії посилилися ще в минулому році. Ще два роки тому можна було знайти оголошення про здачу квартири в оренду з оформленою субсидією. І це подавалося як перевага — орендар міг менше платити за комуналку. Зараз таких оголошень вже немає, стверджують у Міністерстві соцполітики.

При оформленні субсидії споживач повинен подати два документи — заяву та декларацію, в якій зазначає інформацію про всіх членів сім’ї старше 14 років. Органи соціального захисту ретельно перевіряють всю зазначену в декларації інформацію та надання субсидії можуть відмовити власнику автомобіля у віці до 5 років. Або тим, хто за останній рік здійснював великі покупки на суму більше 50 тис. грн.

Увагу перевіряючих можуть залучити люди, які більшу частину часу проводять за кордоном, або не працюють і не стоять на обліку в центрі зайнятості.

Власникам квартир площею понад 120 кв. м і будинків — більше 200 кв. м допомога призначається тільки після відвідування житла спеціальною комісією органів соціального захисту. Вони оцінюють ремонт і наявність дорогої техніки.

Представники комісії можуть прийти додому до претендента на субсидію і у інших спірних випадках.

4. Передбачені штрафи у тому випадку, якщо споживач вказав невірні відомості й незаконно отримував субсидію?

Якщо під час перевірки буде виявлено, що споживач обдурив орган соціального захисту і вказав невірну інформацію, то всі кошти, отримані як субсидію, доведеться повернути. Штрафи чинними законодавчими нормами не передбачено.

Загальної статистики щодо повернення коштів немає, є регіональна. Наприклад, тільки у Львівській області у минулому році повернути кошти зобов’язали близько 500 осіб.

5. В яких випадках виплата субсидії припиняється?

Якщо у споживача виник борг за оплату житлово-комунальних послуг на суму понад 340 грн, виплата соцдопомоги призупиняється.

Виплати відновляться в тому разі, якщо борг буде погашено або споживач підпише договір з постачальником послуг на реструктуризацію заборгованості. Але в наступному опалювальному сезоні боржник буде отримувати субсидію у безгрошовій формі: кошти зараховуватимуться на рахунок в Ощадбанку і автоматично списуватися на користь постачальника послуг. Залишок на рахунку споживач зможе отримати лише в кінці опалювального сезону.