В Україні очікується чергове подорожчання продуктів: чим варто запастися

В листопаді і грудні інфляція прискориться. За розрахунками фахівців нбу, зростання цін за 2019 рік складе 6,3%, тобто в листопаді і грудні може бути інфляція більш ніж на 1%.

При цьому глава Української асоціації представників торгових мереж Олексій Дорошенко упевнений, що зростання цін буде більше, 7-7,3%.

«Ціни ростуть зараз більш повільними темпами, ніж при незмінному курсі, тим більше при зростаючому. Інфляція знижується. Наприклад, за підсумками 2018 року вона була 9,8%, до цього – 13,6%. Основний фактор, який зумовлює зниження інфляції, – це саме яка зміцнилася гривня», – говорить Дорошенко.

За його словами, на прискорення інфляції також вплине сезонне подорожчання овочів і зростання цін на природний газ і – як результат – на комунальні послуги.

Олег Пендзин каже, що ціни зростуть на 3% за два місяці.

«Інфляція за 2019 рік складе більше 9%, але 10% не дотягне», – упевнений Пендзин.

Крім сезонного подорожчання борщового набору, експерт називає такі причини зростання цін, подорожчання газу в опалювальний сезон, а також осінній зростання курсу долара до 26 грн/дол., що потягне за собою подорожчання імпорту – насамперед це паливо, автомобілі, побутова техніка, електроніка.

Як повідомлялося раніше, за підсумками жовтня їжа подорожчала, а комуналка — знизилася. Тим часом Мінекономіки поліпшив прогноз інфляції до 6% до 5,5%.