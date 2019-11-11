Вбивство адвоката на Житомирщині: стали відомі деталі

Чоловіки, конфлікт з якими призвів до загибелі адвоката Святослава Пархоменка, полювали без відповідних дозволів. Це і викликало суперечку, що переросла у стрілянину. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Попередньо встановлено, що члени громадської організації “Радомишльські мисливці” поблизу села Царівка Коростишівського району на Житомирщині виявили групу чоловіків, які полювали без дозволів. Члени громадської організації намагалися припинити браконьєрство, що спричинило перепалку.

Під конфлікту, за попередньою інформацією, Пархоменко вистрелив із пістолета і спричинив одному з браконьєрів поранення.

Потерпілий вистрелив у відповідь з мисливської рушниці, завдавши адвокатові смертельне поранення в живіт. Поранений адвокатом чоловік був госпіталізований. Деталі інциденту та хронологію подій остаточно встановить слідство.

Нагадаємо, вчора, 10 листопада, у Житомирській області стався конфлікт між мисливцями. У результаті конфлікту загинув голова ГО “Радомишльські мисливці” Святослав Пархоменко.

Як повідомлялося, Святослав Пархоменко є захисником Олександра Лося — підозрюваного у причетності до вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, 25 жовтня у Харкові біля супермаркету сталася стрілянина. Двоє невідомих осіб здійснили постріли зі зброї у двох чоловіків. Один з потерпілих помер по дорозі в лікарню. З’ясувалося, що покійним був свідок у справі про вбивство Вороненкова. Однак у прокуратурі Києва повідомили, що застрелений у Харкові не був ключовим свідком і не надавав безпосередніх свідчень щодо вбивства. Водночас зв’язок між подіями у Харкові та справою Вороненкова планували перевірити. Водночас у ЗМІ з’явилася інформація, що загиблий у Харкові був братом цивільної дружини Олександра Лося.

Додамо, 23 березня 2017 року у центрі Києва зловмисник застрелив Дениса Вороненкова і поранив чоловіка, який його супроводжував. У межах розслідування кримінального провадження було допитано 350 свідків, опрацьовано 3 терабайти відеозаписів з камер відеоспостереженя, проведено понад 60 обшуків, здійснено понад 430 тимчасових доступів до речей та документів, призначено та проведено майже 30 різних судових експертиз. У межах кримінального провадження оголошено про підозру шістьом особам.