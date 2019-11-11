На Камчатке началось извержение самого высокого вулкана Евразии

В ночь на 11 ноября началось вершинное извержение высочайшего в Евразии действующего вулкана – Ключевской сопки.

Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения (ДВО) РАН, отметив, что впервые после трехлетнего молчания в кратере Ключевского появились выбросы раскаленного материала.

По словам начальника Ключевской, вулканостанции ИВиС Юрия Демянчука, в последние месяцы нарастало вулканическое дрожание и отмечались редкие одиночные выбросы пепла из вулкана.

В инфракрасном диапазоне отмечалось свечение над кратером, однако только в ночь на 11 ноября свечение перешло в оптический диапазон, что свидетельствует о выходе свежей лавы, – объяснил он.

В связи с большой глубиной кратера лава пока не поднимается над его кромкой.

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Ключевской вулкан – стратовулкан, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах на высотах 500-3600 м расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Высота вулкана 4750 метров, возраст около 7000 лет.

Вулкан относится к Ключевской группе, расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского.

: trust.ua