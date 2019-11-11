Кейт Міддлтон одягнула брошку в честь своєї бабусі (фото)

Вчора зранку вся королівська сім’я Британії вийшла привітати підданих та віддати данину поваги героям війни в День пам’яті.

Під прицільну увагу преси потрапила Кейт Міддлтон, яка обрала для виходу незвичайну та відмінну від інших брошку. Як виявилося, аксесуаром Кетрін вшанувала пам’ять відразу трьох родичів – бабусю Валері Глассбороу, її сестру-близнючку Мері і двоюрідну бабусю.

Три жінки служили дешифрувальницями під час Другої світової війни і плоска квітка на срібній підкладці, виконана у вигляді прикраси і натхненна роторами машин Enigma, – офіційна Брошка дешифрувальників і символ особливої ​​подяки роботі тих, хто займається розвідкою сигналів.

: bilshe.com

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