Audi показала рекламу авто 25-річної давнини (відео)

Компанія показала, з чого все починалося

Компанія Audi презентувала оригінальний рекламний ролик, присвячений Audi RS2 Avant: він включає архівні кадри реклами, зроблені 25 років тому. Звичайно, зараз це виглядає незвично, але рівно 25 років тому така реклама могла змусити мільйонів людей купити автомобіль.

Ролик випущений в підтримку нових моделей RS6 і RS7, які незабаром надійдуть у продаж, але присвячений їх прародичу — Audi RS2 Avant. Відео, створене Audi, включає унікальні кадри реклами 1994 року.

На старому відео підкреслюються сильні сторони моделі, роблять її престижним автомобілем, — Hi-Fi стереомагнитола з касетним плеєром, електросклопідйомники, кондиціонер. Звичайно, в той час це була розкіш, так що компанії є чим здивувати.

: techno.znaj.ua

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