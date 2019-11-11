Аеропорт Жуляни зупинив обслуговування рейсів Ernest Airlines з-за боргів

Аеропорт Жуляни («Київ» імені Ігоря Сікорського) призупинив обслуговування рейсів лоу-коста Ernest Airlines з-за несплати, повідомила Turprofi.com.ua прес-секретар повітряних воріт Галина Богданенко.



Вона не назвала суму боргу, яку повинен авіаперевізник, але висловила впевненість, що Ernest Airlines найближчим часом розрахується, і його польоти поновляться.



Юрист Андрій Гук, який представляє інтереси Ernest Airlines, ввечері 8 листопада заявив наступне: «Аеропорт ім. Сікорського і авіакомпанія Ernest на даний момент вирішили спірні питання щодо підтвердження платежів, і всі перешкоди для продовження польотів усунені. Питання було саме в підтвердження платежів, а не їх фактичній відсутності».



За даними джерел видання, авіакомпанія заборгувала аеропорту велику суму, в результаті один літак не випустили з Києва.



Сервіс flightradar24.com указує, що мова йде про Airbus A320 з бортовим номером EI-LIX, який прилетів у Київ 7 листопада з Неаполя.



В результаті 8 листопада скасований рейс Ernest Airlines Генуя-Київ, а рейс Рим-Київ затримується на значний час. Рейси авіакомпанії з Неаполя і Венеції у Львів сьогодні скасовані, а рейс з Мілана до Львова затриманий на тривалий час.