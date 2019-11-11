Зеленський і Ляшко повідомили про збільшення свого стану

На сайті Національного агентства з протидії корупції з’явилися документи про зміни фінансового стану деяких політиків. Як повідомляє видання «Країна», президент Володимир Зеленський отримав 902 454 грн від здачі майна.

Як зазначено в документі, майно – не уточнюється, яке

саме орендували іноземці Сіран Сонг і Хинуи Лін.

У свою чергу колишній народний депутат і нині чинний

лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко 30 жовтня придбав 10 100 державних облігацій, за які заплатив 10

559 247 гривень.

Журналісти дізналися, що на цю дату Міністерство фінансів

реалізовувало три види цінних паперів з дохідністю від 14,37-15,35%. І

керуючись нехитрими підрахунками, вирахували, що через рік Ляшко з цієї

покупки отримає доходу приблизно 1,5 млн гривень.

«А якщо він їх не продасть, то Мінфін виплатить йому ту суму,

за якою він купував цінні папери. Якщо це тримісячні облігації, то

головний радикал виручить з них близько 400 тисяч гривень», – зазначають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Зеленський отримав за жовтень 28 тисяч гривень зарплати.

Також стало відомо, що у

Ляшко є будинок в елітному Козині вартістю 15 мільйонів гривень.