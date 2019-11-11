Аварійної ситуації при посадці літака SkyUp Airlines не було — гендиректор компанії

Генеральний директор SkyUp Airlines Євген Хайнацький прокоментував інцидент, що стався з літаком авіакомпанії під час виконання рейсу SQP 7153 Запоріжжя — Шарм-ель-Шейх.

Посадка борту UR-SQH, який здійснив рейс SQP 7153 за маршрутом Запоріжжя — Шарм-ель-Шейх, пройшла в штатному режимі. Вже під час зарулювання літака на стоянку сталося загоряння в зоні гальмівного пристрою першого колеса. Загорання і задимлення були локалізовані в лічені хвилини силами співробітників аеропорту. Це добре видно на відео, що розповсюджується в мережі.

Пасажири і екіпаж також залишали літак в штатному режимі, аварійної ситуації не оголошували і відповідну евакуацію не проводили.

Про причини. Міністерство цивільної авіації Єгипту повідомив, що після приземлення борту стався витік гідравлічної рідини, в результаті чого загорілося гальмівний пристрій. Зараз ми проводимо аналіз події і розглядаємо кілька причин. Результати аналізу будуть повідомлені Державіаслужбі.

Інженери компанії EgyptAir провели інспекцію шасі, передбачену виробником в таких випадках. Її результати наступні: необхідно поміняти тільки гідравлічну трубку, шасі справні, необхідності в заміні колеса і гальма немає.

Але для SkyUp Airlines безпека пасажирів — пріоритет №1. Тому ми прийняли рішення замінити не тільки трубку, але і основне колесо і гальма. Ми також проведемо додаткову глибоку інспекції на базі, щоб визначитися з причиною.

Зараз літак повністю справний, допущений до польотів і станом на 14.00 виконує рейс SQP (PQ) 7121 з Харкова у Шарм-ель-Шейха з часом запізнення в 10 годин.