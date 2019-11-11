Ветерана АТО Панова і його дружину побили до напівсмерті у Києві її син з товаришем

Волонтер Тетяна Грубенюк («Руденька») повідомила напередодні в Facebook, що в ніч на неділю в столиці було скоєно жорстокий напад на ветерана АТО, бійця 90-го батальйону Ігоря Панова з позивним «Хан» і його дружину, обидва знаходяться на комі.

«Сьогодні вночі в під’їзді власного будинку, на сходах між поверхами був знайдений Панов Ігор, позивний «Хан» з дружиною… боєць легендарного 90-го батальйону. Знайдені без свідомості з проломленими головами.

Їх доставили в 17 лікарню. Терміново були проведені операції обом. При трепанації черепа у Хана почалося сильне кровотеча, була велика крововтрата.

Робили 16 переливань, Оксані поменше. Обидва знаходяться в комі і на апаратах штучної вентиляції«, — написала Грубенюк.

За словами волонтера, подружжя знайшли сусіди. При цьому ніхто не чув ні сварок, ні криків.

«Били чимось дуже тяжким і з особливою жорстокістю», — додала вона.

Вчора пізно ввечері поліція Києва повідомила, що за підозрою в побитті Ігоря Панова з позивним «Хан» і його дружини затримано син потерпілої і його товариш.

«Ми встановили, що вчора ввечері між сином і матір’ю в телефонній розмові виник конфлікт. Тому хлопець приїхав в будинок, де вона проживала.

Під час чергової сварки він намагався її побити, тому за жінку заступився його вітчим.

Згодом пасинок покликав свого друга, з яким і завдали подружжю тілесні ушкодження і зникли. Чоловіка і жінку госпіталізували і прооперували«, — розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишов.

За його інформацією, правопорушників затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Це — молоді люди, 1989 і 1990 років народження. Вони дають свідчення слідчим.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 15, частиною другою статті 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.