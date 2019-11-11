Зеленський підписав указ про прискорення економічних реформ

Уряд має розробити законопроекти про залізничних перевезеннях, ринках електроенергії, землі, спирту, про ФОПах і не тільки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи з проведення реформ, спрямованих на стимулювання економічного зростання і зміцнення держави. Про це повідомляє прес-служба президента.

Зокрема, в указі №837 до кінця 2019 року Кабінетові міністрів доручено розробити і віддати на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та поліпшення якості та доступності відповідних послуг; функціонування внутрішнього водного транспорту; управління відходами; протидії незаконному видобутку бурштину; погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, яка утворилася до 1 червня 2019 роки; лібералізації діяльності в сфері виробництва спирту та лібералізації трудових відносин і оновлення законодавства про працю.

Крім того, до кінця року уряд має розробити проекти законів щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців, зокрема, про запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб — підприємців (ФОП) та пом’якшення їх відповідальності за порушення порядку подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Також Кабмін до кінця цього року має розробити і затвердити план заходів щодо підвищення позицій України у рейтингу Світового банку Doing Business і завершити процедуру поділу Нафтогазу і створення незалежного оператора газотранспортної системи України.

До 31 грудня уряд має розпочати масштабну приватизацію, зокрема визначити п’ять об’єктів великої приватизації.

Згідно з указом, до кінця року повинен бути підготовлений до введення ринок земель сільгосппризначення, в тому числі створено електронний реєстр інженерів-землевпорядників.

Уряд також має забезпечити формування незалежних наглядових рад усіх держбанків.

Також Кабмін повинен затвердити план заходів щодо створення та впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Крім того, указ передбачає введення до кінця поточного року нової методології розрахунків прожиткового мінімуму з урахуванням європейських стандартів. Планується також підвищити рівень державної підтримки сімей з дітьми.

До кінця 2019 повинно бути розроблене технічне завдання електронної платформи «Е-ветеран».

Підписуючи указ, президент також відзначив пріоритетність продовження реформ фінансового та банківського секторів, зменшення частки непрацюючих кредитів і впровадження кращих міжнародних практик корпоративного управління в державних банках.

«Наша команда, уряд, НБУ, Фонд гарантування вкладів і я особисто докладемо всі зусилля, щоб повернути кошти, витрачені на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків і на докапіталізацію державних банків через несумлінних позичальників», — сказав Зеленський.