У Києві на суді щодо УПЦ КП сталася сутичка: п’ятьох людей доставили до поліції

Сьогодні під час судового засідання у справі УПЦ КП в приміщенні Шостого апеляційного суду на вулиці Московській у Києві сталася сутичка між представниками релігійної організації та працівниками суду. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

“За попередньою інформацією, група осіб розбила скляні двері в будівлі суду та намагалися потрапити на засідання, у результаті чого сталася сутичка з представниками суду. Для припинення конфлікту працівники поліції застосували сльозогінний газ”, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що “п’ятьох активних учасників події правоохоронці доставили до управління поліції”, де встановлюють їх анкетні дані та відбирають пояснення.

“Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після перевірки буде надана правова оцінка діям учасників інциденту”, – зазначається в повідомленні.

Так, Шостий апеляційний суд розглядав апеляційні скарги митрополита Черкаського ПЦУ Олега Яременка та Міністерства культури України щодо рішення першої інстанції про призупинення ліквідації УПЦ КП.