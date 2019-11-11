У Києві знайшли тіло чоловіка

У понеділок, 11 листопада, в Києві в одному з дворів поряд з житловими будинками було виявлено тіло чоловіка.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Тіло було виявлено в районі Русанівка, за адресою Євгена Сверстюка, 8а. Слідів насильницької смерті на трупі виявлено не було.

Про моторошну знахідку повідомили в поліцію місцеві жителі, які знайшли тіло вранці, близько 8:40. За попередніми даними загиблому було близько 40 років. Він був волоцюгою. Місцеві жителі повідомили, що часто бачили його в цьому районі.

Імовірно смерть настала з природних причин.