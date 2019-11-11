В Одесі на правоохоронців впала стеля

У будівлі Головного управління Національної поліції в Одеській області на правоохоронців впала стеля, двоє поліцейських було госпіталізовано. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області.

“Сьогодні сталася така подія неприємна, на наших колег, які рухалися сходами впала стеля. Вони були госпіталізовані каретою швидкої. Ми працюємо у штатному режимі. Зараз на місці працюють рятувальники, які обстежують стелю, яка завалилася, дивляться, можливо, потрібні заходи, аби убезпечити інших”, – розповіли в поліції.