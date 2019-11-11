МЗС Росії оголосив події в Болівії «зрежисованим госпереворотом»

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають «зрежисованим госпереворотом» події в Болівії, де під впливом масових вуличних протестів відрікся від влади президент Ево Моралис, який переміг у жовтні на виборах учетверте. Про це сказано в офіційній заяві департаменту інформації і друку російського зовнішньополітичного відомства.

«З тривогою сприймаємо драматичний розвиток подій в Болівії, де розв’язана опозицією хвиля насильства не дозволила завершити президентський мандат Е. Моралеса», — сказано в коментарі, розміщеному на сайті Мзс.

«Викликає глибоке занепокоєння, що протягом внутрішньополітичної кризи в країні готовність уряду до пошуку конструктивних рішень на основі діалогу була зметена розвитком подій за лекалами зрежисованого держперевороту», — підкреслюється в заяві.

У МЗС РФ нагадали, що мова йде про країну, з якої Росію пов’язують «відносини дружби, конструктивної взаємодії і взаємовигідного співробітництва».

«Закликаємо всі політичні сили Болівії до розсудливості та відповідальності, знаходженню конституційного виходу з ситуації в інтересах миру, спокою, відновлення керованості держінститутів, забезпечення прав всіх громадян та соціально-економічного розвитку країни», — сказано в заяві.

Gaton Brito / dpa / Global Look Press

У ньому висловлено сподівання, що «такого роду відповідальний підхід» буде виявлений усіма членами світового співтовариства, включаючи сусідів Болівії по латиноамериканському регіоні, впливові країни за його межами, а також міжнародними організаціями.

Раніше глава комітету з міжнародних справ у Раді Федерації Костянтин Косачов опублікував на своїй сторінці в Facebook думка, що Ево Моралис «пішов по легітимному демократичному шляху, подавши у відставку», в той час як «інша сторона не обов’язково піде цим шляхом».

«Моралес закликав лідерів опозиції „зупинити насильство“, і саме це було ключовою метою його відходу. Тому зараз „м’яч“ на іншій стороні, і від її дій залежатиме те, чи можна буде охарактеризувати подію як державний переворот (а саме так події вже назвали на Кубі та Венесуелі), або ж ситуація повернеться в конституційне русло», — написав, зокрема, Косачов.

Ево Моралис, очолював Болівію з січня 2006 року, 10 листопада заявив про відхід у відставку на тлі масових протестів проти його переобрання на президентську посаду за підсумками виборів 20 жовтня. Заяву про відставку послідувало після того, як покинути пост заради забезпечення стабільності в країні Моралиса закликали збройні сили Болівії. Ряд країн, включаючи Венесуелу, Кубу, Нікарагуа, заявили, що в Болівії стався державний переворот. «Військовою операцією» події в цій країні назвали в Мексиці, де готові надати притулок самому Моралису та інших представників колишнього керівництва країни. У той же час керівництво найбільшої країни континенту — Бразилії утримується від категоричних оцінок відбуваються в Болівії подій.