Міф про «достаток» в брежнєвському СРСР

Пару місяців тому я опублікував у своєму твіттері кадр з фільму “Сто грам для хоробрості”, який розійшовся тисячею лайків, майже тисячею ретвітів і сотнями тисяч переглядів. Ще під твітів було майже 200 коментарів — частина коментаторів дивувалася побаченого, частина підтверджувала, що все так і було, а ще частина заявляла, що це все брехня)

Що ж було в тому твіті? В ньому я опублікував кадр з маловідомого радянського фільму, де наочно показано асортимент радянської продуктової “скельця” в московському спальному районі. Цей кадр ставить хрест на всіх фантазії фанатів СРСР про те, що “до перебудови в Союзі жили дуже ситно” — фільм був знятий в середині сімдесятих років, коли ніякої перебудовою ще й не пахло. На мій погляд, такі кадри з фільмів набагато правдивіше будь-яких фото — останні можуть бути постановочними, тоді як магазини в фільмах показували мигцем і нічого не підтасовували — магазин був просто фоном для дії героїв.

Отже, в сьогоднішньому пості ми на власні очі побачимо, який бідний асортимент був у радянських продуктових магазинах. Заходьте під кат, там цікаво. Ну і додаватися в друзі не забувайте)

02. Отже, ось мій той самий твіт. Як бачите, під ним 175 коментарів — більшість користувачів погоджувався з тим, що в СРСР жили дуже бідно і до часів перебудови, але були й такі, хто стверджував, що це все якийсь фейк, фото постановочне, а насправді полиці в магазинах ломилися від достатку.

03. Давайте детальніше розберемо ці магазинні полиці і вивчимо цей скріншот. Кадр взято з маловідомого фільму “Сто грам для хоробрості” — він представляє собою антиалкогольну агітку і складається з трьох новел, об’єднаних одним сюжетом — непомірним і несвоєчасним споживанням “міцного”. Для нашого дослідження найцікавіше те, що фільм був знятий в 1976 році — тобто, в самий розпал брежнєвської епохи і майже за 10 років до “проклятої перебудови”.

Трохи про сюжет новели — головний герой (його виконує чудовий актор Микола Гринько, відомий вам по ролі Папи Карло в “Пригодах Буратіно” і Професора в “Сталкері”) йде знайомитися з самотньою сусідкою, але все ніяк не наважується подзвонити їй в двері, і вирішує трохи “нарезаться” для хоробрості в найближчому магазині. Живе герой у московському мікрорайоні Чертаново, і спершу не приходить в магазин, а в якесь кафе-буфет.

Асортимент кафе до речі теж дуже убогий, його можна розглянути на декількох кадрах — декілька видів цукерок, печиво, щось на зразок парочки плиток шоколаду та й все.

04. Буфетниця говорить героєві, що тут не наливають, і відправляє його в продуктовий магазин. В магазині виникає дуже примітний епізод, в якому герой стоїть черзі в вино-горілчаний відділ, а більш досвідчені алкаші підказують йому назви тари і пояснюють різницю між “чекушкою” і “мерзавчиком”. А ще тут дуже образно передано хамський тон спілкування радянської продавщиці з покупцями.

05. І ось ми підходимо до найцікавішого) В той час, як герой Гринько стоїть у черзі, його товариш (у блискучому виконанні Борислава Брондукова, який дуже класно і точно зображував радянських алкашів) в тужливому передчутті, чухаючи неголену шию проходжується по магазину, і ми можемо детально розглянути вітрини з продуктами. Вітрини показують буквально кілька секунд, за які глядач встигає тільки зауважити, що вони не порожні, але давайте поставимо на паузу і подивимося, що ми тут бачимо.

Зліва видніється гора банок зі згущеним молоком, з класичної блакитно-синьою етикеткою. Трохи правіше є гірки поменше, банки з жовтими етикетками, найімовірніше, це згущені вершки — по суті те ж саме, що звичайна “згущене молоко”, але пожирніше. На верхній полиці між двома горами консервних банок сиротливо туляться якісь три маленькі баночки з чимось темним — це або абхазька аджика, або якийсь джем.

На нижніх полицях стоять величезні і тужливі балони з яблучним соком, а на задньому плані видніються дерев’яні ящики з порожніми пляшками.

06. Так, ви можете сказати, але ж це ще не вся вітрина? Кількома кадрами пізніше камера проїжджає справа наліво, і ми можемо побачити близький до глядача край стелажа — на ньому стоять тільки якісь банки з консервованими голубцями або супами, щось типу “розсольнику з перловкою”.

07. А ще кількома кадрами пізніше камера знову повертається до Брондукову, і можемо побачити, що знаходиться між рассольниками і банками зі згущеним молоком — кілька пляшок з чимось на зразок лимонаду. Ось, власне, і все.

08. Що цікаво — вибір алкоголю в магазині теж вкрай бідний, його можна побачити на кількох кадрах у фільмі — 1-2 види горілки, 2-3 види дешевого міцного вина, і більше нічого.

09. Ну і щоб два рази не вставати, давайте заодно розберемо ще й епізод в московському магазині, що є у відомому фільмі “Москва сльозам не вірить”, знятому в 1980 році — тобто, теж задовго до “проклятої перебудови”. Героїня (у виконанні Віри Алентової) на ім’я Катерина проходжується по торгових рядах радянського гастроному, між тими ж нескінченними рядами однотипних банок.

Зверніть увагу на те, що товарів насправді дуже мало, всі вітрини забиті під зав’язку, але забиті однотипними банками і пляшками — у всьому довжелезному ряду стелажів зліва знаходиться не більше 7-8 різних товарів, а на стелажі справа так взагалі тільки якийсь один товар.

10. Далі відбувається найцікавіше. Катерина продовжує збирати у візок банки, як раптом на задньому плані з’являється продавщиця з візком, в якій знаходиться нарізана варена ковбаса — у загальному-те, що вважається у всьому світі дешевим і тривіальним продуктом. За продавщицею вже товпиться черга покупців.

11. Як тільки візок зупиняється — покупці тут же накидаються на ковбасу. Катерина теж кидає свій візок з банками і йде за ковбасою:

12. Дядько в кепці вистачає відразу два шматки і поспішає скоріше вибратися з черги. Покажіть цей кадр всім тим, хто розповідає байки про мільярди видів ковбас, що гронами висіли в брежнєвські часи в будь-якому магазині.

13. Примітно і поведінку Катерини — вона спершу бере шматок ковбаси, потім відходить до свого візка і вже тільки потім читає назву — що, власне, таке вона взяла. Це ні що інше, як напрацьована роками звичка — спочатку брати дефіцит, а вже потім дізнаватися, що це таке; якщо забаритися — то залишишся без ковбаси.

Неважко здогадатися, що покупці, які прийшли в магазин п’ятьма хвилинами пізніше, ніякої ковбаси вже не отримали, а побачили всі ті ж тужливі ряди банок з подсахаренной водою з гордою етикеткою “березовий сік”.

Такі справи. Як бачите — убогий асортимент в магазинах був не тільки в “перебудову” і “прокляті дев’яності”, а й у самий розпал брежнєвських років. І це в Москві, в столиці.

Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу.