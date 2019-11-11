На балконі у киянина знайшли колонію кажанів

Господар квартири виявив непрошених гостей, які сховалися в меблів і під шпалерами балкона.

Прибулі на місце рятувальники відразу відпустили на пошуки кращої зимівлі 119 рукокрилих, а одну мишу взяли на лікування.

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«Колонія мишей виду руда вечірниця помилково влаштувалися в квартирі на зимівлю. Помилка мишей полягала в тому, що на балконі занадто тепло для комфортного сну, і трохи заважає спати господар квартири», – повідомили Kyiv Animal Rescue Group (Команда порятунку тварин Києва).

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», летючі миші, які відносяться до уразливого виду тварин, нерідко залітають в житлові приміщення, а люди далеко не завжди з розумінням ставляться до їх поведінки. Наприклад, у Дніпрі сотні сплячих кажанів викинули з балкона.

За матеріалами Facebook Kyiv Animal Rescue Group

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