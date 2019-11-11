У Києві розбили унікальне авто відомого волонтера і автогонщика Олексія Мочанова

Вночі 10 листопада Олексію Мочанову розбили Lincoln Conti Mark VI 1983 року випуску, який був припаркований на вулиці Солом’янській.

За словами автогонщика, водій, який влаштував аварію, полінувався проїхати всього лише 150 метрів до перехрестя і вирішив розвернутися у невідповідному для цього місці.

«Не вистачило „винищувача“ три зустрічних смуги, засадив в мої двері плазом „в лоб“, як швейлером. Жорстко», — написав Мочанов.

Автогонщик стверджує, що винуватця ДТП зняли кілька камер з довколишніх будівель. У тому числі зафіксовано і номер машини. Поки Мочанов чекає особистого звернення, але надалі збирається діяти за законом.